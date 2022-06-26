Червень, 26 в 14:09

Представник так званої ДНР розповів, що українські захисники повністю розбили їхній підрозділ. Про це йдеться у розмові окупанта з дружиною, яку вдалося перехопити українській розвідці. За його словами, загарбники зазнали значних втрат серед особового складу.

– Зранку як почали. Не знаю, зараз буде вирішуватися питання. Ми всі пішли у відмову. Більше нікуди ніхто. З мінометів, з чого тільки не крили. Сказали, що на евакуацію. А потім приїхали – а чого позиції залишили? Нехай вертаються. Та йдіть ви. Вам треба, ви й вертайтеся, – зазначив окупант.

За словами військового так званої ДНР, Збройні сили України оточили підрозділ РФ та дали гідну відсіч окупантам. Він зазначив, що загарбники просили про підкріплення, однак ніхто не відправив додаткові сили на підмогу.

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