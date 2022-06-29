Путін має два завдання для армії Білорусі, якщо вона нападе на Україну – Жданов

Червень, 29 в 13:58

Відкрити другий фронт і відрізати Україну від постачання західної зброї – такі два завдання має виконати армія Білорусі, якщо наважиться наступати, вважає військовий експерт Сергій Жданов.

– В армії Білорусі, на мою думку, буде два завдання. Перше – просто відкрити другий фронт та відтягнути на себе значну частину української армії. І друге – якщо вони наступатимуть, то лише на Волинь, Рівненщину, Львівську та Тернопільську області. Ці чотири області – найімовірніший напрямок для наступу саме з метою відрізати Україну від поставок західної зброї, – сказав він у коментарі журналісту Олексію Душці.

На його думку, обидва завдання поставлено Кремлем, оскільки вони мають для Путіна архіважливе значення.

– Зрив постачання зброї, зрозуміло, ослабить ЗСУ, а війна на два фронти – ще жоден полководець не вигравав війну на два фронти, – так Жданов пояснив роль Білорусі у планах Росії.