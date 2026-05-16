Грецію на Євробаченні 2026 представляє Akylas (Акілас). Артист вийшов на сцену гранд-фіналу з піснею Ferto під номером 5.

Хто такий Akylas: біографія представника Греції на Євробаченні 2026

Akylas — молодий грецький артист, автор пісень і виконавець із виразною сценічною подачею та сучасним звучанням.

Ширше про нього заговорили у 2024 році після виходу хіта Atelié. Музикою він займається самостійно, а свій шлях починав у музичній школі Серреса, де вивчав основи теорії музики, співу та композиції.

Згодом Akylas розвивав сценічні навички у театральних майстернях у Салоніках, а пізніше переїхав до Афін, щоб продовжити музичну кар’єру.

Популярність артисту принесли вірусні кавери у TikTok. Саме там на нього звернула увагу не лише аудиторія, а й представники музичної індустрії.

Сьогодні Akylas позиціонує себе як артист із мультикультурним сучасним звучанням, у якому водночас відчувається грецька ідентичність.

У нацвідборі Sing for Greece 2026 він переміг із піснею Ferto. Композицію написали Акілас Мітілінеос, Орфеас Ноніс, Теофілос Пузбуріс та Томас Папатанасіс.

Про що пісня Akylas – Ferto

Ferto у перекладі означає Давай або Неси. Пісня побудована навколо теми амбіцій, бажання успіху, слави, грошей і всього, що асоціюється з красивим життям.

У тексті герой прямо говорить, що не хоче зупинятися на малому. Йому потрібні корона, трон, нерухомість, дорогі речі, яхти, літаки, слава та визнання.

Водночас у пісні є особистий підтекст. У фінальній частині герой звертається до матері й згадує про те, чого родині бракувало раніше. Він хоче досягти успіху, щоб забезпечити близьких і більше не знати фінансової скрути.

Композиція звучить кількома мовами — грецькою, іспанською, французькою та англійською. Це підкреслює мультикультурний стиль Akylas і робить пісню більш динамічною.

Akylas – Ferto: переклад пісні Давай

Мушу грати, не буду пасувати

Мої амбіції — вогонь, я не програю

Меж немає, змітаю все

Полюю на все, доки не дістану

Хочу корону і трон, щоб сісти

Чекову книжку — випишу всім чеки

Неси напій, хочу втамувати спрагу

Неси мені все, все — мені все одно мало

Нерухомість — давай

Сашимі з тунця — давай

Золотий годинник, дизайнерські окуляри

Кажу тобі: давай

Шкіряне пальто — давай

І ескарго — давай

Ралійні тачки, яхту з зірками

Я сказав: давай

Давай мені, давай мені — давай

Давай мені, давай мені — давай

Давай мені, давай мені — давай

Я сказав: давай

Давай мені, давай мені — давай

Давай мені, давай мені — давай

Давай мені, давай мені — давай

Хочу вершину, а не просто крок

Нічого не досить — вимагаю все це

Навіть усього замало

Хочу так багато

Аж неосяжного

Хочу слави, вічності й грошей

Ексклюзивний шмот, такий дорогий

Щоб кричали моє ім’я якнайгучніше

І танцювати, танцювати — що вище, то краще

Діамантові каблучки — давай

Кубинські ланцюги — давай

Субмарини, літаки — хочу, тому давай

Землю й небо — давай

Увесь світ — давай

На планеті й поза нею — якщо не маю, то давай

Давай мені, давай мені — давай

Давай мені, давай мені — давай

Давай мені, давай мені — давай

Я сказав: давай

Давай мені, давай мені — давай

Давай мені, давай мені — давай

Давай мені, давай мені — давай

Я сказав: давай

Хочу слави, вічності й грошей

Ексклюзивний шмот, такий дорогий

Щоб кричали моє ім’я якнайгучніше

Щоб казали: Давай нам, Акілас, давай

Поглянь, мамо

Чого нам бракувало колись

Відчуваю, що зможу

Забезпечити нас, щоб більше не було скрути

Поглянь на мене, мамо

Я купую, щоб заповнити пустку

Куплю тобі теж багато всього

Будинки, машини й дачі

Звісно — якщо виграю

Whatever, ти зрозуміла, тому…

Давай мені, давай мені — давай

Давай мені, давай мені — давай

Давай мені, давай мені — давай

Давай мені, давай мені — давай

Давай мені, давай мені — давай

Давай мені, давай мені — давай

Я сказав: давай

Akylas – Ferto: відео виступу

