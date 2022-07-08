Липень, 07 в 21:55

Виробництво та ремонт російської військової техніки передбачає наявність грамотних фахівців, достаток комплектуючих та виробничої бази, з чим Росія зараз має проблеми.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму Youtube-каналі.

Його запитали, наскільки безмежні ресурси у російської армії, враховуючи населення Росії в 140 млн. І чи вистачить ЗСУ сил протидіяти російській військовій техніці, яка, хоч і застаріла, проте є у величезних кількостях.

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– Росія не може скористатися своїми 140 мільйонами населення. У них оперативний резерв – два мільйони людей. Тобто насамперед ті, кого не треба вчити, їх достатньо переодягнути і одразу поставити в дію. Тобто люди із бойовим досвідом. Вони (російське керівництво, – Ред.) вже його повністю перелопатили, весь. І всі, хто погодився їхати на війну, вони вже всі тут, – сказав експерт.

За його словами, резерви РФ, що беруть участь в Україні, воюють або в групах приватних військових кампаній, або як контрактники.

Олег Жданов додав, що в Росії, крім оперативного резерву, залишається ще 17 млн мобілізаційного резерву, які РФ може поставити в дію. Проте кількість військовослужбовців ЗС РФ не означає, що у російської армії вистачить озброєнь.

– Вони (росіяни, – Ред.) зіткнулися з величезною проблемою навіть із наявністю автоматів. На сьогодні Російська Федерація для мобілізованих на території України знімає зі зберігання ППШ-41 (пістолет-кулемет Шпагіна, рік виробництва – 1941, – Ред.), і гвинтівки Мосіна видавали (магазинна гвинтівка, прийнята на озброєння Російської імператорської армії у 1891 році, – Ред.), – зазначив Жданов.

За його словами, якщо стрілецька зброя для військових РФ може бути ще добра, то далеко не вся військова техніка дожила до російсько-української війни.

– Зі зберігання вони почали знімати, а там металобрухт, що вимагає капітального ремонту, – сказав військовий експерт.

Олег Жданов додав, що капремонт військової техніки передбачає наявність виробничої бази, компетентних спеціалістів та самих комплектуючих. Це Росія, як пояснює військовий експерт, намагається зараз виправити законопроєктом про трудовий обов’язок для російського приватного сектору та держпідприємств.

Джерело: Олег Жданов

Фото: Генштаб ЗСУ