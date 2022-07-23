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У п’ятницю, 22 липня, у Москві за дивних обставин помер Дмитро Конопльов, директор Конструкторського бюро приладобудування імені академіка Аркадія Шипунова.

За даними російських Telegram-каналів, Конопльов помер під час процедури з кисневою маскою – він дихав ксеноном, щоб вилікувати головний біль і тривожний розлад.

Під час сеансу Конопльову стало погано і лікарі не зуміли врятувати 46-річного чоловіка. Попередньою причиною смерті вказана гостра серцева недостатність.

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Зазначимо, що Конопльов з квітня 2008 року обіймав посаду заступника голови Федерального агентства з постачання озброєння, військової, спеціальної техніки та матеріальних засобів.

У липні 2012 року був призначений керівником ВАТ Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова.

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