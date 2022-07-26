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Факти / Світ / Росія

РФ зняла зі зберігання в Омську щонайменше 60 САУ Піон

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
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РФ зняла зі зберігання в Омську щонайменше 60 САУ Піон

Росія знімає радянські самохідні артилерійські установки 2С7 Піон із зберігання на 94 арсеналі, який розташований у місті Омськ.

Про це свідчать супутникові знімки. Ще на початку квітня цього року на фото було видно 170 гаубиць 2С7 Піон. Вже на знімках від 2 червня їхня кількість зменшилася до 135.

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Останні супутникові фото від 18 липня показують, що на базі лишилося вже 110 САУ Піон. З баз зберігання в Омську забирають не лише самі артустановки, а й інше супутнє обладнання.

Портал Мілітарний зазначає: з огляду на те, що 2С7 Піон зберігалися протягом дуже довгого часу (ймовірно, з мінімальним обслуговуванням) просто неба та за значних перепадів температур у цьому регіоні, ймовірно, частина з цих установок непридатна для відновлення.

Але не виключено, що несправні установки 2С7 можуть розібрати на запасні частини.

До слова, 2С7 Піон – це радянська 203-мм самохідна гаубиця великої потужності, призначена для знищення особливо важливих об’єктів, яка здатна бити на відстань до 47 км.

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