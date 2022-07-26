Липень, 26 в 10:46

Росія знімає радянські самохідні артилерійські установки 2С7 Піон із зберігання на 94 арсеналі, який розташований у місті Омськ.

Про це свідчать супутникові знімки. Ще на початку квітня цього року на фото було видно 170 гаубиць 2С7 Піон. Вже на знімках від 2 червня їхня кількість зменшилася до 135.

Russia is withdrawing 2S7 howitzers from storage at the 94th arsenal located in the city of Omsk. In early April, 170 2S7s were visible in GE imagery. In Planet imagery of June 2, 135 were visible. In the last available images, dated July 18, 110 howitzers were still stored. 1/2 pic.twitter.com/88gKFgFXcm — Benjamin Pittet (@COUPSURE) July 25, 2022

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Останні супутникові фото від 18 липня показують, що на базі лишилося вже 110 САУ Піон. З баз зберігання в Омську забирають не лише самі артустановки, а й інше супутнє обладнання.

Here is the image from July 18. Other equipment has also been taken out of storage. pic.twitter.com/UEDRhfqmyM — Benjamin Pittet (@COUPSURE) July 25, 2022

Портал Мілітарний зазначає: з огляду на те, що 2С7 Піон зберігалися протягом дуже довгого часу (ймовірно, з мінімальним обслуговуванням) просто неба та за значних перепадів температур у цьому регіоні, ймовірно, частина з цих установок непридатна для відновлення.

Але не виключено, що несправні установки 2С7 можуть розібрати на запасні частини.

До слова, 2С7 Піон – це радянська 203-мм самохідна гаубиця великої потужності, призначена для знищення особливо важливих об’єктів, яка здатна бити на відстань до 47 км.