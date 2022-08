У Європейському союзі назвали умови, за яких вони можуть повернутися до діалогу з Російською Федерацією.

Про це повідомив голова зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель у своєму прогнозі. У ньому він проаналізував вплив санкцій на економіку РФ та її геополітичне положення.

Також він прокоментував залежність ЄС від російських енергоресурсів. За словами Борреля, Європа виявила готовність діяти та ризикувати пропорційно масштабу виклику.

Боррель додав, що санкції ЄС мають сигнальну функцію, яка вказує на неприйнятність поведінки РФ, і примусову, яка спрямована на припинення фінансування військової машини Кремля. Нові санкції, запроваджені після повномасштабного вторгнення, є більш значущими, ніж ті, до яких вдалися у 2014 році.

Since the start of the war against Ukraine, the EU has adopted six sanctions packages against Russia covering a wide range of products and persons.

In @ucm_icei working paper, I analyse the impact on Russia’s economy and its geopolitical position. https://t.co/BGcXEIsOZv

