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Факти / Світ / Росія

Боррель назвав умови, за яких ЄС може повернутися до діалогу з Росією

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Жозеп Борель
Фото: Depositphotos

У Європейському союзі назвали умови, за яких вони можуть повернутися до діалогу з Російською Федерацією.

Про це повідомив голова зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель у своєму прогнозі. У ньому він проаналізував вплив санкцій на економіку РФ та її геополітичне положення.

– Що стосується Європи, то ми все ще залишаємося відкритими до діалогу з Росією за умови, що вона відмовиться від своїх імперських претензій і поважатиме цілісність всіх держав, у тому числі України, – зазначив Боррель.

Також він прокоментував залежність ЄС від російських енергоресурсів. За словами Борреля, Європа виявила готовність діяти та ризикувати пропорційно масштабу виклику.

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– Звичайно, ця детоксикація від російської енергетики не проходить безболісно для деяких країн чи певних секторів. І це гостро вплинуло на споживчі ціни. Однак роз’єднання незворотне. Такий підхід тим більше важливий і своєчасний, що він відповідає нашим кліматичним амбіціям. Громадська думка не сприйме ніякого розвороту навіть після закінчення війни, – наголосив голова дипломатії ЄС.

Боррель додав, що санкції ЄС мають сигнальну функцію, яка вказує на неприйнятність поведінки РФ, і примусову, яка спрямована на припинення фінансування військової машини Кремля. Нові санкції, запроваджені після повномасштабного вторгнення, є більш значущими, ніж ті, до яких вдалися у 2014 році.

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Нещодавно Рада ЄС продовжила дію економічних санкцій, які запровадили проти Росії через вторгнення в Україну у 2014 році, на шість місяців. Обмеження діятимуть до кінця січня 2023 року.

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