Чи живий Путін? Буданов розповів про двійників президента РФ
Головне управління розвідки Міноборони України випустило відео про можливу смерть справжнього Володимира Путіна та використання його двійників.
– Останнім часом все більше розмов про те, що російський диктатор Путін дуже послаблений кількома смертельними хворобами, що обмежують працездатність, тому може активно використовувати своїх двійників, – зазначили у ГУР.
За словами начальника ГУР МО України Кирила Буданова, він дійсно серйозно хворий. А самоізоляція, довгі столи та скандальні відео з прямими ефірами, які насправді були у записі, тому доказ.
Так, 9 травня Путін нібито прийшов на парад здоровим, але його тіло говорить про протилежне. Права рука виглядає ніби керамічна, він насилу нею ворушить та ходить кульгаючи.
12 квітня він зустрівся з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. На відео видно, що голова Путіна не пропорційна тілу, а рука вчепилася у стіл. У такій позі він сидів протягом усієї розмови.
За даними розвідок, неодноразово виникала інформація про те, що у Путіна розлад мозку, і те, що він пережив декілька операцій. Тому версія про двійників може бути реальністю.
– Якщо ви навіть проаналізуєте повністю за відкритими джерелами інформацію, то побачите, що Путін, якого показували до 2010 року, і людина, яку показують зараз, – різні, – додав Буданов.
Експерти зазначали, що у російського диктатора відрізняються мочки вух, лінія росту волосся та кордони брів. І якщо форму обличчя ще можна пояснити косметичними процедурами, то інші нюанси є підозрілими.
– У них різні звички, манери, хода і навіть зріст, якщо добре придивитися. Це колективний Путін – це максимально правильне формулювання, – каже очільник ГУР.
Він підсумував, що зараз невідомо, хто насправді виконує роль Путіна.