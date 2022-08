РФ прикрила мости під Херсоном радіолокаційними відбивачами – британська розвідка

Британські розвідники вважають, що РФ розмістила біля мостів під Херсоном радіолокаційні відбивачі, щоб приховати їх від подальших ударів ЗСУ.

Вони також допускають, що це обладнання Росія використовує, “щоб приховати міст від радіолокаційних зображень із синтетичною апертурою та можливого обладнання для наведення ракет”.

Аналітики констатують, що українська армія продовжує завдавати ракетно-артилерійських ударів по опорних пунктах ЗС РФ, скупченнях особового складу, базах матеріально-технічного забезпечення та складах боєприпасів.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 4 August 2022

