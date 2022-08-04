РФ прикрила мости під Херсоном радіолокаційними відбивачами – британська розвідка

Серпень, 04 в 11:52

Британські розвідники вважають, що РФ розмістила біля мостів під Херсоном радіолокаційні відбивачі, щоб приховати їх від подальших ударів ЗСУ.

– Російські війська майже напевно розташували пірамідальні радіолокаційні відбивачі у воді біля нещодавно пошкоджених Антонівського та залізничного мостів, обидва з яких перетинають річку Дніпро під Херсоном, – повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії в огляді ситуації в Україні 4 серпня.

Вони також допускають, що це обладнання Росія використовує, “щоб приховати міст від радіолокаційних зображень із синтетичною апертурою та можливого обладнання для наведення ракет”.

– Це підкреслює загрозу, яку відчуває Росія через збільшення радіусу дії та точності систем, що постачаються із Заходу, – наголошує британська розвідка.

Аналітики констатують, що українська армія продовжує завдавати ракетно-артилерійських ударів по опорних пунктах ЗС РФ, скупченнях особового складу, базах матеріально-технічного забезпечення та складах боєприпасів.

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Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 4 August 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/LBIdEpruIS ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/h2evLmcLBq — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 4, 2022

Напередодні ЗСУ знищили в Херсонській області два склади РФ з боєприпасами у Чорнобаївці та Бериславі, а також ліквідували 19 російських військових, мобільну станцію супутникового зв’язку, протитанковий ракетний комплекс та два автомобілі.