Серпень, 04 в 6:31

Російська армія після заходу Збройних сил України (ЗСУ) на територію окупованого Криму може завдати по півострову ракетних ударів.

Про це в інтерв’ю Наталі Мосейчук заявив військовий експерт Олег Жданов.

Він зауважив, що російської піхоти на півострові немає – це транзитна зона. Все що йде із Росії через Кримський міст, одразу потрапляє в Україну.

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На півострові в окупантів розгорнуті військові шпиталі, ремонтні батальйони. Також там є війська берегової охорони та підрозділи Чорноморського флоту РФ, а також система ППО.

За прогнозом Олега Жданова, росіяни в такому випадку чинитимуть опір нашим збройним силам й за можливості дистанційно впливатимуть на півострів.

– Вони не будуть зважати на те, що там ті ж самі громадяни, яким вони роздали російські паспорти. Путін же сказав – не рахувати втрати серед цивільного населення, головне – виконати військове і політичне завдання. Тому якщо ми будемо наступати на Кримському півострові, цілком ймовірно, що Збройні сили Росії будуть завдавати вогневих ударів по території Криму, – наголосив Жданов.

Крім того, Україна зможе використовувати російські системи ППО, якщо захопить їх у Криму.