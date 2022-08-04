На Херсонщині ЗСУ знищили два ворожі склади з боєприпасами та групу росіян
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У Херсонській області українські захисники знищили два склади з боєприпасами, які використовувала російська армія у повномасштабній війні проти України.
Про це заявив очільник Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.
За його словами, також ЗСУ ліквідували 19 російських військових, мобільну станцію супутникового зв’язку, протитанковий ракетний комплекс, два автомобілі, польові склади у Чорнобаївці та Бериславі.
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Оперативне командування Південь повідомило, що ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали вогневого удару по пункту базування окупаційних військ у Чорнобаївці.