Серпень, 04 в 0:02

У Херсонській області українські захисники знищили два склади з боєприпасами, які використовувала російська армія у повномасштабній війні проти України.

Про це заявив очільник Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

За його словами, також ЗСУ ліквідували 19 російських військових, мобільну станцію супутникового зв’язку, протитанковий ракетний комплекс, два автомобілі, польові склади у Чорнобаївці та Бериславі.

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