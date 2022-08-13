Доки син у полоні: в РФ батьки поховали тіло чужого військового заради грошей
У Росії батьки військового, який воював проти України, поховали чуже тіло, щоб отримати від держави так звані гробові виплати.
Як виявилося згодом, солдат живий і перебуває в полоні. Про це в ефірі телемарафону Freedom розповів російський журналіст Тимур Олевський.
За його словами, до прокуратури РФ звернулася сестра полоненого з проханням про допомогу. Вона розповіла, що брат живий, але батьки відмовляються робити хоч щось, бо не хочуть повертати отримані гроші.
Журналіст повідомив, що батьки солдата отримали виплати від держави за те, що він загинув, факти за фальшивою процедурою отримання результатів ДНК-експертизи, оскільки її взагалі ніхто не проводив. Це була просто формальність, але її не зробили.
– Сестра просить: врятуйте мого брата, бо батьки не збираються робити взагалі нічого. Вони отримали гроші, вже, мабуть, купили білу Ладу чи не знаю, що вони на ці гроші купили. Гроші отримані – є син, немає сина. Нехай сидить. А кого ми поховали, пише вона у цій скарзі, ми не знаємо, – розповів Олевський.