Доки син у полоні: в РФ батьки поховали тіло чужого військового заради грошей

Серпень, 13 в 13:34

У Росії батьки військового, який воював проти України, поховали чуже тіло, щоб отримати від держави так звані гробові виплати.

Як виявилося згодом, солдат живий і перебуває в полоні. Про це в ефірі телемарафону Freedom розповів російський журналіст Тимур Олевський.

За його словами, до прокуратури РФ звернулася сестра полоненого з проханням про допомогу. Вона розповіла, що брат живий, але батьки відмовляються робити хоч щось, бо не хочуть повертати отримані гроші.

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Журналіст повідомив, що батьки солдата отримали виплати від держави за те, що він загинув, факти за фальшивою процедурою отримання результатів ДНК-експертизи, оскільки її взагалі ніхто не проводив. Це була просто формальність, але її не зробили.