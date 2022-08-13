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Факти / Світ / Росія

Доки син у полоні: в РФ батьки поховали тіло чужого військового заради грошей

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Доки син у полоні: в РФ батьки поховали тіло чужого військового заради грошей
Фото: Depositphotos

У Росії батьки військового, який воював проти України, поховали чуже тіло, щоб отримати від держави так звані гробові виплати.

Як виявилося згодом, солдат живий і перебуває в полоні. Про це в ефірі телемарафону Freedom розповів російський журналіст Тимур Олевський.

За його словами, до прокуратури РФ звернулася сестра полоненого з проханням про допомогу. Вона розповіла, що брат живий, але батьки відмовляються робити хоч щось, бо не хочуть повертати отримані гроші.

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Журналіст повідомив, що батьки солдата отримали виплати від держави за те, що він загинув, факти за фальшивою процедурою отримання результатів ДНК-експертизи, оскільки її взагалі ніхто не проводив. Це була просто формальність, але її не зробили.

– Сестра просить: врятуйте мого брата, бо батьки не збираються робити взагалі нічого. Вони отримали гроші, вже, мабуть, купили білу Ладу чи не знаю, що вони на ці гроші купили. Гроші отримані – є син, немає сина. Нехай сидить. А кого ми поховали, пише вона у цій скарзі, ми не знаємо, – розповів Олевський.

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