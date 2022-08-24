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Факти / Світ / Росія

ЄСПЛ зобов’язав РФ негайно забезпечити права українських військовополонених

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Будівля ЄСПЛ
Фото: Depositphotos

Європейський суд з прав людини надав РФ термінові вказівки щодо негайного забезпечення закріплених Конвенцією прав, включно з медичною допомогою, що охоплюють будь-які запити від імені українських військовополонених, у яких надано достатньо доказів з приводу серйозного і неминучого ризику заподіяння непоправної шкоди їхньому здоров’ю та життю.

Такі вказівки надані ЄСПЛ 23 серпня після розгляду клопотання України про дотримання Росією прав полонених захисників України. Вони поширюються також на справу Україна проти Росії щодо військовополонених, повідомляє Міністерство юстиції України.

Про своє рішення ЄСПЛ терміново поінформував Комітет міністрів Ради Європи.

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У Мін’юсті кажуть, що Євросуд з прав людини уважно ставиться до всіх справ, пов’язаних зі збройною агресією РФ.

– Тимчасові заходи у міждержавній справі України проти Росії тепер також охоплюють і права військовополонених, – наголосила заступник міністра юстиції Ірина Мудра.

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Джерело: Мін’юст
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