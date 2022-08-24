ЄСПЛ зобов’язав РФ негайно забезпечити права українських військовополонених

Серпень, 24 в 12:40

Європейський суд з прав людини надав РФ термінові вказівки щодо негайного забезпечення закріплених Конвенцією прав, включно з медичною допомогою, що охоплюють будь-які запити від імені українських військовополонених, у яких надано достатньо доказів з приводу серйозного і неминучого ризику заподіяння непоправної шкоди їхньому здоров’ю та життю.

Такі вказівки надані ЄСПЛ 23 серпня після розгляду клопотання України про дотримання Росією прав полонених захисників України. Вони поширюються також на справу Україна проти Росії щодо військовополонених, повідомляє Міністерство юстиції України.

Про своє рішення ЄСПЛ терміново поінформував Комітет міністрів Ради Європи.

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У Мін’юсті кажуть, що Євросуд з прав людини уважно ставиться до всіх справ, пов’язаних зі збройною агресією РФ.