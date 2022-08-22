Серпень, 22 в 1:03

Якщо загарбники влаштують судилище над українськими захисниками у Маріуполі на День Незалежності України, то це буде лінією, за якою будь-які переговори з Росією неможливі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час свого звернення за підсумками 21 серпня.

Він нагадав, що разом зі 180-м днем війни починається новий тиждень, коли Україна святкуватиме День своєї Незалежності.

Зараз дивляться

– Цей тиждень окупанти точно не чекали таким, вони уявити не могли що і зараз, і через пів року такої жорстокої війни ми будемо на своїй землі й у своїй столиці відзначати нашу незалежність, – сказав президент.

Він наголосив, що попри намагання Росії, це залишається українською землею, яку ніхто не зможе відібрати.

– Ми об’єднані, ми впевнені в собі – зараз – найбільше за багато десятиліть. І у цьому одна заслуга нашої міцності, нашої сили, а одже це головна мішень для російських терористів: вони б’ють по відчуттях українців, по ранах, по наших душах, так само як б’ють по наших містах. Жорстоко б’ють, цинічно, але іншою зброєю. І не тільки пропагандою, не тільки брехнею, – сказав Володимир Зеленський.

Український лідер пояснив це тими знущаннями окупантів, яке готується в Маріуполі.

– Зараз у ЗМІ достатньо повідомлень про те, що у Маріуполі готується декорація для абсолютно гидкого, абсурдного судилища над українськими захисниками, над нашими воїнами, які в полоні у окупанта. Щоб там не думали окупанти, щоб не планували, реакція нашої держави буде абсолютно зрозумілою. Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших у порушення усіх домовленостей, у порушення усіх міжнародних правил заведуть у ці декорації, то це буде знущання і це буде тією лінією, за якою переговори неможливі, – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що таким кроком Росія сама себе відріже від переговорів і розмов більше не буде.

Він додав, що усі держави-партнери України проінформовані про те, що може готувати держава-терорист на цей тиждень.

– Сьогодні я говорив з Президентом Макроном про всі загрози. Президент Туреччини Ердоган також поінформований про все це. Генеральний секретар ООН, впевнений, теж буде реагувати. Вони та інші світові лідери отримали від нас відповідні сигнали. Всі все розуміють. Розуміють, що роблять окупанти і чим це загрожує. І розуміють, що Україна не буде цього терпіти. Не буде терпіти знущання з людей, про яких можна сказати тільки одне: вони герої своєї Батьківщини, вони захищали свободу свого народу від загарбників на своїй землі, – сказав український лідер.

Президент заявив, що навіть у час війни мають бути правила.

– Сили світу точно вистачить, щоб поставити під владу цих правил будь-яку державу, будь-якого терориста. Ну а всі ми – всі українці – маємо памʼятати одне: хай там що, наша мета – це перемога, – резюмував Володимир Зеленський.

Раніше українська розвідка повідомляла, що Росія готує судилище над українськими військовополоненими в окупованому Маріуполі на День Незалежності України, 24 серпня. Для цього загарбники монтують залізні клітки на сцені Маріупольської камерної філармонії. Розвідники не виключають, що російські загарбники можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару та звинуватити в цьому ЗСУ.

Українські ЗМІ з посиланням на розвідку повідомляли, що окупанти планують організувати судилище в стилі Нюрнберзького трибуналу, і в Маріуполі хочуть провести лише його перший етап.