Рух через пункт пропуску Джанкой призупинено після того, як дрони Сил спеціальних операцій уразили міст в районі Чонгара.

Він з’єднував тимчасово окупований Кримський півострів із захопленою частиною Херсонської області.

Про пошкодження мосту заявляв призначений окупантами “очільник” Херсонської області Володимир Сальдо.

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За словами представника окупантів, нічна атака дронів на Чонгар пошкодила мостове полотно.

Через це рух через пункт пропуску Джанкой тимчасово перекрили. Наразі проїзд автотранспорту здійснюють через пункти пропуску Армянськ та Перекоп.

Строки відновлення руху мостом наразі не відомі.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголошує, що пошкоджений міст – один із ключових маршрутів між окупованим Кримом і ТОТ Півдня України. Його ураження ускладнило логістику російських військових.

– Рух через пункт пропуску Джанкой було призупинено. Окупаційна влада вже шукає обхідні маршрути, а російська логістика традиційно отримала нові труднощі, – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ взяли під вогневий контроль частину логістичного маршруту РФ до Криму.

Також удари ЗСУ змусили РФ обмежити використання артилерійських боєприпасів на Півдні України.

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