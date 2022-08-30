Мають численні системні помилки: РФ незадоволена іранськими безпілотниками

Серпень, 30 в 15:04

Росія незадоволена закупленими у Ірану бойовими безпілотниками.

Тегеран передав Москві три типи своїх БПЛА, а саме Mohajer-6, Shahed-129 та Shahed-191, першу партію яких вже доставлено ​​до РФ.

Проте під час випробувань фахівці РФ побачили численні системні помилки у їхній роботі.

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– У системі є багато помилок. Росіяни виявилися незадоволеними, — розповіло одне з джерел The Washington Post.

Через це іранські технічні спеціалісти поїхали до Росії, аби налаштувати системи БПЛА.

При цьому, як зазначає інше джерело, ці безпілотники ще не працювали у складних умовах протиповітряної оборони.

Раніше вони використовувалися для ударів по базах США в Іраку, і загалом у цьому “вони не мали успіху”.

– Тому я не здивуюся, якщо у більш напруженій обстановці, такій як Україна, у них можуть виникнути проблеми, — пояснив співрозмовник.

Зараз армія Росії дуже потребує безпілотників для війни з Україною, оскільки сильно поступається у цьому плані ЗСУ, які мають різні типи БПЛА – як розвідувальні, так і ударні.