Вересень, 03 в 2:19

Міністерство юстиції Російської Федерації включило до реєстру фізичних осіб-іноземних агентів шість нових імен, серед яких тепер є лідер групи “Машина Времени”, музикант Андрій Макаревич.

Список нових іноагентів опубліковано на сайті Мін’юсту РФ.

Крім Макаревича реєстр фізосіб-іноагентів у Росії поповнився іменами українського журналіста Дмитра Гордона, соратника російського опозиціонера Олексія Навального Івана Жданова, блогерки та журналістки Катерини Гордєєвої, бізнесмена і мецената Бориса Зіміна (син Дмитра Зіміна, засновника російської компанії Білайн), а також політолога Федіра Крашеннікова. Таким чином у списку фізосіб-іноагентів налічується 19 прізвищ.

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За версією уряду РФ, як Андрій Макаревич, так і інші зазначені особи займаються політичною діяльністю, нібито отримуючи фінансування з України.

Лідер групи “Машина времени” Макаревич з перших днів повномасштабного вторгнення висловлював підтримку Україні та засуджував дії російської влади.

Дізнавшись про свій новий статус, Андрій Макаревич заявив журналістам, що це “весела новина”. Він додав, що не планує нічого робити з цього приводу.

– Слухайте, витрачати час життя на те, щоб боротися з цими вітряками… Я думаю, що це було питання часу. Ті, кого вони називають іноагентами, до поняття “іноагент” жодного стосунку не мають, тому що вони не „агенти“ та не „іно“. Вони просто так таврують небажаних, – сказав російський музикант.

Крім того, було розширено список ЗМІ, які начебто виконують функції іноагенту, куди внесли редактора Нової газети Кирила Мартинова, журналістів Сергія Лойка та Сергія Медведєва, гумориста Михайла Шаца. Загалом у списку перебувають 179 медіа та медійників.

Іноземний агент у Росії — особа, яка з погляду російської держави отримує фінансування з-за кордону. Також у Кремлі вважають, що люди збирають військово-технічні відомості на користь інших країн. Такий список ведуть із 2012 року.

Нагадаємо, у липні президент РФ Володимир Путін підписав новий закон про іноагентів, згідно з яким у Росії можуть визнати іноагентами ще й тих, хто нібито перебуває під іноземним впливом і займається політичною діяльністю.

Обмеження, передбачені законом, забороняють особам із реєстру викладати неповнолітнім чи виробляти їм інформаційну продукцію. Крім того, іноагенти повинні маркувати всі свої повідомлення в публічному просторі спеціальною плашкою, що вказує на статус людини в Росії.

Джерела: Мін’юст РФ, RTVI