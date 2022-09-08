Вересень, 08 в 8:32

Вночі у російському місті Бєлгород було чутно потужний вибух. Про це повідомляють Telegram-канали.

Місцеві жителі пишуть, що бачили момент, як щось спалахнуло в небі. Вони припускають, що не змогла злетіти вгору ракета.

Тому було видно спалах на горизонті і через 20 секунд чутно характерний звук.

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В інших місцевих пабліках повідомляють, що спалах у небі помітили саме перед тим, як у місті вимкнулося світло.

Також у Telegram-каналах місцеві жителі повідомляють, що підірвали підстанцію біля військкомату на вулиці Князя Трубецького.

За їхніми словами, саме тому було видно сині спалахи в небі. Очевидці пишуть, що щось горіло приблизно хвилину, пізніше на місце приїхали пожежники.

Також Telegram-канали повідомляють, що різні райони Бєлгорода після вибуху залишились без електроенергії.