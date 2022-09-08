Підірвали підстанцію біля військкомату: у Бєлгороді вночі пролунав вибух
Вночі у російському місті Бєлгород було чутно потужний вибух. Про це повідомляють Telegram-канали.
Місцеві жителі пишуть, що бачили момент, як щось спалахнуло в небі. Вони припускають, що не змогла злетіти вгору ракета.
Тому було видно спалах на горизонті і через 20 секунд чутно характерний звук.
В інших місцевих пабліках повідомляють, що спалах у небі помітили саме перед тим, як у місті вимкнулося світло.
Також у Telegram-каналах місцеві жителі повідомляють, що підірвали підстанцію біля військкомату на вулиці Князя Трубецького.
За їхніми словами, саме тому було видно сині спалахи в небі. Очевидці пишуть, що щось горіло приблизно хвилину, пізніше на місце приїхали пожежники.
Також Telegram-канали повідомляють, що різні райони Бєлгорода після вибуху залишились без електроенергії.