Як з методички: речник Путіна зухвало назвав звірства РФ в Ізюмі “брехнею”

Вересень, 19 в 14:00

У Кремлі відкинули звинувачення, що російські вояки скоїли воєнні злочини у Харківській області і цинічно назвали це “брехнею”.

Після деокупації Харківської області та витіснення звідти рашистів поблизу Ізюма у братських могилах виявили близько 450 тіл, більшість з яких є мирними жителями.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що слідчі на місці знайшли докази тортур, зокрема тіла зі зв’язаними руками. Глава держави звинуватив російські війська у скоєнні воєнних злочинів.

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Речник Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на звинувачення щодо скоєння армією РФ злочинів, традиційно почав заперечувати їх та називати “брехнею”.

— Це той же сценарій, що й у Бучі. Це брехня, і, звичайно, ми будемо відстоювати правду в цій історії, – сказав Пєсков.

Раніше Росія відкидала звинувачення, що її війська скоїли військові злочини в Бучі, після того, як з’явилися докази вбивства мирних жителів у період, коли місто було під окупацією російськими військами.

Минулого тижня Зеленський заявив, що Росія “залишила смерть усюди”. Минулої п’ятниці, 16 вересня, розпочалася масова ексгумація тіл поблизу Ізюма. Повідомлялося, що деякі тіла були обв’язані мотузкою навколо шиї та рук та зі слідами тортур.