Віщує нову катастрофу: екс-офіцер США оцінив шанси РФ назбирати 300 тис. “резервістів”

Вересень, 21 в 19:37

Екс-офіцер США Марк Хертлінг заявив, що мобілізація 300 тис. “резервістів” у РФ буде складним завданням для країни і вказав на погану підготовку солдатів країни-агресора.

– Оголошена Путіним мобілізація 300 000 “резервістів” цього ранку вразила мене, але не з тієї причини, з якої деякі могли б підозрювати. Чому? Бо знаю, як навчають російських солдатів, у базовій підготовці та у своїх частинах, – розповідає він.

Американські солдати проходять 10-тижневу базову підготовку, тоді як російські військові навчаються навичкам у своєму першому підрозділі.

– Деякі росіяни проходять спеціальну підготовку, але більшість солдатів РФ отримують більшу частину підготовки у своєму 1-му підрозділі, – каже Хертлінг.

Він згадав ситуацію, коли російські солдати проходили базову підготовку лише кілька днів, перш ніж вирушити до Білорусі у листопаді 2021 року, перед вторгненням в Україну.

Зараз дивляться

– Під час другого візиту до Росії я бачив базову та модульну підготовки. Це було жахливо. Ознайомлення із зброєю замість кваліфікації. Офіцери зізналися мені, що їхній загін розрахований на “один рік”, а деякі – найбідніші – зголосилися добровольцями або були обрані на керівні посади, – каже екс-офіцер США.

Крім того, він зазначив, що російських військових мало забезпечують снарядами для навчання.

– Одна танкова частина, яку я відвідав під Москвою, з гордістю повідомила мені, що вони отримують один танковий снаряд на екіпаж щороку Американські частини проводять години у тренажерах, а екіпажі стріляють десятками справжніх снарядів на рік, – каже Хертлінг.

Він також заявляє, що “проблема в тому, що російська армія погано керована і погано навчена”. І починається все, на його думку, з базової підготовки і не стає кращим, поки солдат проходить службу.

– Мобілізація 300 тис. “резервістів”, після невдачі зі виснаженими звичайними силами, різношерстими ополченцями, вербування ув’язнених та використання воєнізованих формувань, таких як ПВК Вагнер, буде надзвичайно важким завданням. І “новачки” на лінії фронту, які мають низький моральний дух і не хочуть там бути, віщує нову катастрофу, – повідомляє він.

Фото: СС