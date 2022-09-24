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Факти / Світ / Росія

Застосування в Україні ядерної зброї матиме для РФ серйозні наслідки – Столтенберг

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що застосування в Україні ядерної зброї матиме для Росії серйозні наслідки. І Кремль про це знає.

Про це генсек НАТО сказав журналістці CNN Джулії Чаттерлі.

Російський президент Володимир Путін у своєму виступі у середу, 21 вересня, згадав про можливість застосування ядерної зброї.

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За словами Столтенберга, Путін та воєнне керівництво РФ знають, що будуть серйозні наслідки.

– Я не вдаватимуся до подробиць того, як ми реагуватимемо, це залежить від того, яку зброю масового знищення вони можуть застосувати. Ми даємо зрозуміти, що цього не має статися, – сказав генсек.

При цьому Столтенберг вважає, що ймовірність будь-якого застосування ядерної зброї все ще низька. Але потенційні наслідки настільки значні, що до цього все одно треба поставитись серйозно.

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Генеральний секретар називає риторику та загрози Путіна небезпечними та безрозсудними.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна Росії проти України йде не за планом російського диктатора Володимира Путіна.

Джерело: CNN
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