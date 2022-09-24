Вересень, 23 в 21:17

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що застосування в Україні ядерної зброї матиме для Росії серйозні наслідки. І Кремль про це знає.

Про це генсек НАТО сказав журналістці CNN Джулії Чаттерлі.

Російський президент Володимир Путін у своєму виступі у середу, 21 вересня, згадав про можливість застосування ядерної зброї.

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За словами Столтенберга, Путін та воєнне керівництво РФ знають, що будуть серйозні наслідки.

– Я не вдаватимуся до подробиць того, як ми реагуватимемо, це залежить від того, яку зброю масового знищення вони можуть застосувати. Ми даємо зрозуміти, що цього не має статися, – сказав генсек.

При цьому Столтенберг вважає, що ймовірність будь-якого застосування ядерної зброї все ще низька. Але потенційні наслідки настільки значні, що до цього все одно треба поставитись серйозно.

Генеральний секретар називає риторику та загрози Путіна небезпечними та безрозсудними.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна Росії проти України йде не за планом російського диктатора Володимира Путіна.