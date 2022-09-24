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Факти / Світ / Росія

Мобілізація у Росії: Путін збільшив покарання за дезертирство і здачу в полон

Юля Захарченко, редакторка стрічки
путін
Фото: Depositphotos

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон із поправками до Кримінального кодексу РФ, збільшивши покарання за дезертирство, мародерство і здачу в полон.

Зокрема, закон вносить до Кримінального кодексу РФ поняття мобілізація, воєнний стан, воєнний час, а також нові статті до КК РФ.

Одна з них – стаття 352.1 (Добровільна здача в полон). За це загрожуватиме від трьох до 10 років позбавлення волі, якщо немає ознак державної зради Росії.

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Що змінюється підписаним указом

  • у РФ вводиться покарання до 10 років позбавлення волі для військових за добровільну здачу в полон;
  • періоди мобілізації та воєнного стану визнані обтяжливими обставинами у разі скоєння злочинів;
  • вводиться покарання до 15 років позбавлення волі за дезертирство в період мобілізації або воєнного часу;
  • мародерство у воєнний час каратиметься позбавленням волі до 15 років;
  • у Росії позбавлятимуть волі за відмову військових від участі у бойових діях до 10 років.
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