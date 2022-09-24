Мобілізація у Росії: Путін збільшив покарання за дезертирство і здачу в полон

Вересень, 24 в 18:22

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон із поправками до Кримінального кодексу РФ, збільшивши покарання за дезертирство, мародерство і здачу в полон.

Зокрема, закон вносить до Кримінального кодексу РФ поняття мобілізація, воєнний стан, воєнний час, а також нові статті до КК РФ.

Одна з них – стаття 352.1 (Добровільна здача в полон). За це загрожуватиме від трьох до 10 років позбавлення волі, якщо немає ознак державної зради Росії.

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