У Кремлі обговорюють запровадження воєнного стану та заборону виїзду чоловіків з РФ

Вересень, 24 в 22:06

У Кремлі обговорюють можливість запровадження воєнного стану на території Російської Федерації та заборону на виїзд з країни чоловіків призовного віку, яких можуть забрати на повномасштабну війну проти України.

Близькі до диктатора Володимира Путіна особи готові піти на цей крок у разі продовження успішних контрнаступів Збройних сил України на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє видання Верстка з посиланням на два анонімні джерела, які назвали план запровадити воєнний стан “небажаним, але ймовірним”.

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Планується, що на початку тижня цей план обговорюватимуть російський диктатор Путін, представники парламенту та уряду РФ, після чого остаточно сформулюють рішення.

Видання зазначає, що заборону на виїзд чоловіків можуть запровадити до кінця вересня. Влада РФ вважає, що потік громадян, які їдуть з території країни-агресора, “викликає тривогу”.

За інформацією з анонімних джерел видання, 30 вересня Путін звернеться до Федеральних зборів, які проведуть “приєднання територій” за аналогією з 2014 роком, коли РФ незаконно захопила український Крим.