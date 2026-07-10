РФ намагається завести диверсантів в Оріхів, користуючись погіршенням погоди — Волошин
- Російська армія активізувала штурмові дії поблизу Оріхова, прагнучи під прикриттям негоди перекинути туди свої інфільтраційні групи.
- Як повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, паралельно РФ веде інтенсивний авіаційний вогонь, здійснюючи до 25 нальотів на добу.
На Оріхівському напрямку фіксують активізацію російських військ. Окупанти намагаються використати погіршення погодних умов, щоб непомітно підібратися до міста та перекинути свої диверсійні групи.
Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону Єдині новини.
Ситуація на Оріхівському напрямку: що відбувається
За словами речника Сил оборони Півдня, за останні кілька днів російські війська відновили активність на Оріхівському напрямку.
– В основному біля Оріхова, де, за даними нашої розвідки, ворог отримав завдання, користуючись погіршенням погодних умов, про яке зараз говорять метеорологи. Він намагатиметься завести інфільтраційні диверсійні групи в напрямку Оріхова, ближче до міста, – стверджує Волошин.
Речник Сил оборони Півдня додав, що російська армія продовжує масовано обстрілювати Оріхів та інші населені пункти Півдня за допомогою керованих авіаційних бомб.
За його інформацією, тільки за одну добу РФ випустила по Оріхову близько 10 КАБів. Усього на Південному напрямку російська авіація щодня завдає до 25 ударів, застосовуючи загалом близько сотні таких бомб.
У четвер, 9 липня, вибухи пролунали у Запоріжжі. Російські війська атакували безпілотниками автозаправну станцію, внаслідок чого загинула одна людина та постраждали ще троє осіб.