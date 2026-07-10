Попри війну, паливний ринок України продовжує працювати. Одні мережі відкривають нові автозаправні станції, інші ж відновлюють пошкоджені після російських атак. Через це кількість АЗС постійно змінюється.

Про те, скільки АЗС в Україні, які мережі залишаються найбільшими та як російські обстріли впливають на роботу заправок, Фактам ICTV розповів аналітик консалтингової компанії Нафторинок Олександр Сіренко.

Скільки АЗС в Україні у 2026 році

За словами експерта, нині в Україні діє близько 5,1 тис. роздрібних ліцензій на торгівлю пальним. Але ця цифра не є сталою, адже ринок постійно змінюється. Оператори відкривають нові станції, проводять ребрендинг або закривають окремі об’єкти.

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Дані щодо кількості заправок за окремими мережами наведені станом на початок 2026 року.

Скільки заправок Укрнафта в Україні

Найбільшою мережею в Україні залишається Укрнафта, яка станом на початок 2026 року налічувала 662 автозаправні станції.

Скільки АЗС ОККО в Україні

До найбільших операторів також входить ОККО. За даними Нафторинку, на початок 2026 року мережа об’єднувала 416 АЗС.

Скільки АЗС WOG в Україні

Мережа WOG на початок 2026 року мала 359 автозаправних станцій і входить до найбільших операторів паливного ринку.

Скільки АЗС БРСМ в Україні

Мережа БРСМ налічувала 227 АЗС.

Скільки АЗС UPG в Україні

На початок 2026 року мережа UPG мала 201 автозаправну станцію. Проте, як розповів Олександр Сіренко, нещодавно він спілкувався з директором компанії, який повідомив про суттєве розширення мережі. За його словами, нині UPG уже має близько 440 АЗС завдяки поступовому приєднанню станцій Авіас та ANP.

Скільки АЗС SOCAR в Україні

Мережа SOCAR станом на початок 2026 року налічувала 55 автозаправних станцій.

Серед інших великих операторів паливного ринку Сіренко також назвав AMIC (199 АЗС), Parallel (109), Shell (99), Авантаж 7 (92), VST (92), КЛО (71), Marshal (70), Chipo (67) та Маркет (51).

Росія посилює атаки на українські АЗС

Також ми поговорили з Олександром Сіренком про те, як останнім часом змінилася ситуація з російськими атаками на українські автозаправні станції.

За його словами, найбільше ударів в абсолютних цифрах припало на мережі Укрнафта, ОККО та WOG. Проте, якщо оцінювати частку уражених АЗС від загальної кількості станцій у мережі, найбільших втрат зазнали Marshal і VST.

Сіренко зазначив, що станом на 10 липня з 1 квітня в Україні було зафіксовано 202 атаки на автозаправні станції. Він наголосив, що це не кількість зруйнованих або пошкоджених АЗС, а саме кількість атак. За словами експерта, одна й та сама станція могла потрапити під удар кілька разів, після ремонту відновити роботу, а згодом знову стати ціллю російських обстрілів.

Експерт також звернув увагу, що останніми тижнями інтенсивність атак суттєво зросла. Якщо раніше такі випадки були менш частими, то зараз росіяни атакують автозаправні станції практично щодня, іноді фіксується по дві-три атаки на добу.

Як можна захистити АЗС від російських ударів

На думку Олександра Сіренка, через збільшення кількості атак в Україні необхідно запровадити єдині вимоги до безпеки автозаправних станцій. Насамперед це стосується облаштування укриттів для працівників та відвідувачів.

За словами експерта, укриття не обов’язково мають бути великими, але вони повинні забезпечувати можливість швидко сховатися під час загрози. Болючим це питання є для АЗС, розташованих у прифронтових областях.

Сіренко вважає, що залежно від безпекової ситуації можуть застосовуватися різні елементи інженерного захисту. Це можуть бути спеціальні захисні сітки, габіони, мішки з піском, а також додатковий захист скляних фасадів.

— Конкретні рішення, мають розроблятися у взаємодії з військовими та з урахуванням особливостей кожного регіону, — наголосив експерт.

Окремо експерт порушує питання роботи АЗС під час повітряних тривог. Нині кожна мережа самостійно визначає алгоритм дій: одні станції продовжують працювати, інші тимчасово припиняють обслуговування клієнтів.

На його думку, для таких об’єктів підвищеної небезпеки доцільно розробити єдиний державний регламент, який визначатиме порядок дій персоналу та відвідувачів під час загрози. Експерт вважає, що уряд повинен активніше займатися питаннями АЗС.

За словами Сіренка, окремі мережі вже переглянули свої внутрішні інструкції після російських ударів. Зокрема, перед закриттям АЗС під час повітряної тривоги працівники перевіряють, чи не залишилися люди у приміщеннях або вбиральнях. На його думку, саме такі чіткі алгоритми допомагають мінімізувати ризики для персоналу та клієнтів.

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