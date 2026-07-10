В Україні заочно повідомили про підозру російським військовим, які командували ударом балістичної ракети Іскандер по населеному пункту Гроза Харківської області у 2023 році.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Підозра військовим РФ за удар по селу Гроза на Харківщині

За інформацією СБУ, зібрано доказову базу на вище командування Збройних сил Росії, яке відповідальне за ракетний удар по селищу Гроза Харківської області у жовтні 2023 року.

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За даними слідства, російські війська цілеспрямовано атакували місцеве кафе балістичною ракетою Іскандер-М, коли там проходив поминальний захід за загиблим українським воїном.

Внаслідок цієї атаки загинули 59 цивільних осіб, серед яких – одна дитина, а постраждали ще п’ятеро людей.

Крім цього, через балістичний удар повністю зруйновано приміщення кафе, пошкоджено дев’ять приватних домоволодінь, будівлю сільради та 12 цивільних автомобілів.

У СБУ стверджують, що рішення про здійснення ракетного удару ухвалив начальник штабу – перший заступник командувача об’єднаного угруповання військ (сил) в Україні ЗС РФ генерал-полковник Олексій Кім.

За його наказом підготовкою ракетної атаки займалися:

віцеадмірал Сергій Пінчук – заступник командувача об’єднаного угруповання військ (сил) ЗС Росії;

– заступник командувача об’єднаного угруповання військ (сил) ЗС Росії; контрадмірал Олексій Петрушин – начальник центру управління розвідкою штабу об’єднаного угруповання військ (сил) ЗС РФ;

– начальник центру управління розвідкою штабу об’єднаного угруповання військ (сил) ЗС РФ; полковник Дмитро Козловський – начальник штабу – перший заступник начальника ракетних військ та артилерії ЗС Росії.

Як зазначають у СБУ, безпосередньо наказ на здійснення запуску балістичної ракети віддав полковник Іван Петров – це командир 119-ї ракетної бригади Збройних сил Росії.

За інформацією слідства, запуск ракети, оснащеної осколково-фугасною бойовою частиною масою 480 кг, здійснили військовослужбовці 119-ї ракетної бригади РФ з території Воронезької області.

Слідчі СБУ заочно повідомили всім п’ятьом військовим РФ про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наразі тривають комплексні дії, щоб знайти і покарати винних за воєнні злочини Росії проти України.

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