Вересень, 26 в 20:48

Представники адміністрації президента США Джо Байдена занепокоєні тим, що президент Росії Володимир Путін може демонстраційно підірвати тактичну ядерну зброю над Чорним морем або Північним Льодовитим океаном, або на території України.

Про це пише американське видання New York Times із посиланням на представника Білого дому.

Чиновник адміністрації Байдена зазначив, що наразі немає жодних доказів того, що Володимир Путін переміщує цю зброю або готує такий удар.

Зараз дивляться

Деякі американські чиновники заявили, що відзначили зміну в тоні, масштабі та серйозності останніх погроз Путіна порівняно з аналогічними погрозами, які він зробив після виведення російських військ із Києва та північної України на початку цього року.

NYT з посиланням на двох високопоставлених чиновників пише, що наразі влада США не вважає, що російський президент готовий застосувати ядерну зброю зараз, з огляду на реакцію на це Заходу, а також союзників Москви, таких як Китай та Індія, які минулого тижня виступили з найжорсткішою на сьогодні критикою війни.

При цьому офіційні особи США також заявили, що вони ставляться до висловлювань Володимира Путіна дуже серйозно.

Президент Байден раніше говорив, що Путін зіткнеться з “послідовною” відповіддю з боку США, якщо застосує ядерну зброю, але як американський президент, так і інші офіційні особи Білого дому відмовилися уточнити, про що йдеться.

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр підтвердила цю позицію в п’ятницю в світлі останніх коментарів пана Путіна.

– Очевидно, що ми дуже серйозно ставимося до цих загроз… але ми не бачимо причин для коригування нашої власної ядерної позиції наразі, – сказала вона.

Раніше у відеозаписі звернення до російського народу, оголосивши про плани призвати додатково 300 тисяч резервістів, Путін сказав, що Росія “буде використовувати всі наявні в нашому розпорядженні засоби для захисту” країни і народу, підкресливши, що це “не блеф”.

Після цього, на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку президент США заявив, що Путін робить “безвідповідальні ядерні погрози”.