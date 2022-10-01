РФ готує до перекидання на фронт курсантів із Тюмені та Рязані
Суттєва нестача людських ресурсів, насамперед офіцерських кадрів, змушує російське військове керівництво передчасно залучати курсантів військових училищ.
За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, у Тюменському військовому училищі готуються до дострокового випуску курсантів.
– Випускників планують направити на первинні офіцерські посади у військові частини, що комплектуються мобілізаційним резервом, – зазначають у Генштабі ЗСУ.
Курсантів випускних курсів Рязанського десантного училища направляють на полігони неподалік Рязані, Омська, Пскова, Тули та інших міст, де готують полки мобілізаційного резерву.
Згідно з планом, підготовка та злагодження цих підрозділів триватиме не більше одного місяця.
Після цього їх мають перекинути до району ведення бойових дій на території України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 220-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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