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Факти / Україна
Ольга Тетеріна |
Обстріл автомобілів біля Запоріжжя та заявка України на вступ до НАТО: що відбувається на 220-й день війни (онлайн)

Обстріл автомобілів біля Запоріжжя та заявка України на вступ до НАТО: що відбувається на 220-й день війни (онлайн)

Україна подала заявку на членство в НАТО в пришвидшеному порядку.

Канада, Литва, Латвія та Естонія підтримали надання Україні членства в НАТО.

Президент РФ Володимир Путін оголосив про анексію чотирьох регіонів України, закликав керівництво України припинити “всі бойові дії і повернутися за стіл переговорів” про мир без обговорення долі цих регіонів.

Президент США Джо Байден пообіцяв Україні допомогу для відновлення контролю над територіями. Країна запровадила санкції проти сотень росіян.

Російські військові вранці обстріляли цивільну автоколону на виїзді з Запоріжжя, загинули 30 людей, 88 отримали поранення.

Троє людей загинуло і близько 20 поранених у Миколаєві внаслідок ракетних ударів увечері та вночі.

У Дніпрі внаслідок ракетних ударів російської армії Іскандерами по транспортному підприємству загинули троє людей загинули і п’ятеро поранені.

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00:06 - 01 жовтня

США вважають, що застосування російськими силами безпілотників, отриманих з Ірану, показало їхні численні невдачі на полі бою.

Про це повідомила заступниця заступника міністра оборони США з політичних питань Саша Бейкер.

– Ми вже побачили свідчення того, що безпілотні літальні апарати, які пов’язуються з Іраном, уже зазнали численних невдач на полі бою в Україні, – зазначила вона.

Бейкер додала, що іранські дрони не забезпечують Росії технологічну перевагу в повномасштабній війні.

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00:03 - 01 жовтня

Росія застосувала вето під час голосування за резолюцію Радбезу ООН із засудженням псевдореферендумів в Україні та закликом не визнавати жодних змін українських кордонів. Через це проєкт резолюції не було ухвалено.

За резолюцію проголосували десять країн: Албанія, Франція, Гана, Ірландія, Кенія, Мексика, Норвегія, ОАЕ, Велика Британія та США. РФ була єдиною країною, яка виступила проти. Ще чотири держави утрималися — Бразилія, Габон, Індія і Китай.

 

 

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