Обстріл автомобілів біля Запоріжжя та заявка України на вступ до НАТО: що відбувається на 220-й день війни (онлайн)

Україна подала заявку на членство в НАТО в пришвидшеному порядку.

Канада, Литва, Латвія та Естонія підтримали надання Україні членства в НАТО.

Президент РФ Володимир Путін оголосив про анексію чотирьох регіонів України, закликав керівництво України припинити “всі бойові дії і повернутися за стіл переговорів” про мир без обговорення долі цих регіонів.

Президент США Джо Байден пообіцяв Україні допомогу для відновлення контролю над територіями. Країна запровадила санкції проти сотень росіян.

Російські військові вранці обстріляли цивільну автоколону на виїзді з Запоріжжя, загинули 30 людей, 88 отримали поранення.

Троє людей загинуло і близько 20 поранених у Миколаєві внаслідок ракетних ударів увечері та вночі.

У Дніпрі внаслідок ракетних ударів російської армії Іскандерами по транспортному підприємству загинули троє людей загинули і п’ятеро поранені.