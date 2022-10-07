У найближчому оточенні Путіна відкрито критикують його дії у війні з Україною – WP

Жовтень, 07 в 12:25

У найближчому оточенні російського диктатора Володимира Путіна з’явилася людина, яка останніми тижнями безпосередньо висловлювала свою незгоду з його діями у війні, розв’язаній Російською Федерацією проти України.

Це випливає із даних, отриманих розвідкою США, пише WP.

Журналісти зазначають, що цю інформацію вважали досить важливою, тому її було включено до щоденного брифінгу президента США Джо Байдена з розвідки та передано іншим офіційним особам у США.

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Одне з джерел заявило, що невдоволення, висловлене членом найближчого оточення Путіна, пов’язане з тим, що він вважає управління воєнними діями неефективним. А також – незадоволений помилками, допущеними тими, хто веде військову кампанію.

Особу цієї людини не повідомляють, але її ім’я фігурує у повідомленнях американської розвідки.

Як зазначає видання, ця критика стала найяскравішим свідченням заворушень у російському керівництві у питанні війни. Причиною є катастрофічні невдачі Москви, які змусили Путіна минулого місяця віддати наказ про мобілізацію сотень тисяч військовослужбовців.