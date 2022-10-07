Жовтень, 07 в 10:52

Від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні близько 61 680 своїх військових.

За інформацією Генштабу, за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 350 російських загарбників, 17 танків, 29 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, збили ще один гелікоптер і 20 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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танки ‒ 2 466 (+17);

бойові броньовані машини ‒ 5 093 (+29);

артилерійські системи – 1 455 (+31);

РСЗВ – 344;

засоби ППО ‒ 177;

літаки – 266;

гелікоптери – 233 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 067 (+20);

крилаті ракети ‒ 246;

кораблі /катери ‒ 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3862 (+8);

спеціальна техніка ‒ 135 (+1).

Найбільших втрат російська окупаційні армія зазнала на Краматорському та Криворізькому напрямках.

Детальніше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.