Жовтень, 09 в 8:39

Кремль продовжує робити з міністерства оборони Росії цапа-відбувайла за вибух на Кримському мосту та інші невдачі російських військових, щоб зняти з президента Володимира Путіна провину.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Офіційного коментаря міноборони РФ щодо вибуху на мосту не було. Можливо, Кремль зажадав від оборонного відомства зберігати мовчання.

Зараз дивляться

Російське опозиційне видання Медуза повідомило, що Кремль розіслав російським ЗМІ керівництво про те, як потрібно висвітлювати інцидент на мосту: зменшити серйозність пошкоджень мосту.

Російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що Росія має почати завдавати ударів по найважливішій інфраструктурі України замість того, щоб дослухатися обіцянок міноборони Росії.

Націоналістичні російські блогери вибухнули критикою на адресу Путіна через міст. Один із військових експертів попередив, що якщо Путін не вживе дій у відповідь, це буде сприйнято за слабкість самого президента.

Ще один блогер зазначив, що з боку Кремля досить лицемірно закликати росіян згуртуватися навколо Путіна, якщо президент не в змозі коментувати важливих подій, таких як потоплення Москви, обмін полоненими, зокрема захисників Азовсталі, або відступ з харківської лінії фронту.

Інші критикували мовчання заступника голови ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, адже той раніше не раз каже, що будь-які обстріли Керченського мосту будуть вважатися червоними лініями.