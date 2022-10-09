Жовтень, 09 в 0:34

У відповідь на вибух на Кримському мосту Росія може посилити ракетні удари та атаки дронами-камідзе Shahed-136 по території України.

Так вважає військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що РФ боїться визнати поразку, оскільки це означатиме політичну смерть Путіна.

– Єдине, чим вони зможуть відповісти, ракетними ударами та ударами дронами-камікадзе іранського виробництва. Нам треба бути готовим до того, що найближчими днями різко може зрости загроза ударів. Кремль має невеликий запас, вони не того ж дня реагують. Ось завтра-післязавтра це може дуже сильно проявитися з боку Російської Федерації. Більше їм немає чим відповісти, – сказав Жданов.

За думку військового експерта, Путін навряд чи наважиться застосувати ядерну зброю в Україні.

Зараз дивляться

– Щодо ядерної зброї – шантаж не виходить, навряд чи Росія наважиться. Якби хотіли, вже давно бахнули б, – додав він.

Джерело: Олег Жданов