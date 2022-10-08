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У Криму паніка, поромів немає: Денисенко про наслідки вибуху на Кримському мосту

Юлія Соколова редакторка стрічки Яна Брензей Ведуча Вікна Новини

Вибух на Кримському мосту викликав паніку на тимчасово окупованому півострові та може спровокувати протистояння між так званими “баштами” Кремля – військовими та ФСБ.

Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко розповів ведучій програми Вікна-новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону.

За його словами, окупанти зараз будуть активно шукати “стрілочників”, на яких можна покласти відповідальність за вибух. У своїх Telegram-каналах вони вже пишуть, що в усьому начебто винна чергова зміна, яка мала перевіряти автомобілі на мосту на наявність вибухівки.

Денисенко зазначив, що вся ця історія з Кримським мостом, серед іншого, може призвести до великих змін у політиці всередині РФ.

Він нагадав, що протягом останніх тижнів так звана “партія воєнкорів”, а насправді співробітники ФСБ жорстко тролили вище військове командування РФ, звинувачуючи його в поразках на фронті.

А після вибуху вже російські військові можуть перейти в так званий “контрнаступ” та звинувачувати ФСБ в тому, що та не захистила Кримський міст, логістики немає, і тому російська армія зазнає поразок на фронтах в Україні.

– Тому я думаю, що ми зараз будемо спостерігати за великою війною “башт” Кремля. Між собою воюватимуть військові та ФСБ за те, хто з них більш винен у тому, що вони мають серйозні проблеми на фронтах, – пояснив Денисенко.

Він уточнив, що зараз ще рано говорити, чи ця ситуація похитне режим Володимира Путіна або призведе до його падіння. Денисенко прогнозує, що в Кремлі шукатимуть якийсь інформаційний вихід.

Водночас російський диктатор Путін як завжди не поспішатиме із ухваленням будь-яких кадрових рішень, в далі заганяючи себе в глухий кут. Оскільки в російському суспільстві все більше буде накопичуватися втома та розуміння того, що їм брешуть, і це брехня від безсилля режиму.

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Коментуючи ситуацію на півострові, Денисенко заявив, що там після вибуху спостерігається паніка.

– Станом на зараз у Криму реально паніка… Величезні черги на автозаправках, – розповів він.

За словами Денисенка, окупанти навряд чи зможуть швидко налагодити поромну переправу в тому вигляді, в якому вона існувала до 2018 року, тобто до відкриття Кримського мосту.

– Тоді працювало 14 поромів, зараз їх просто немає фізично в Криму. Ніхто не знає, в якому стані знаходяться під’їздні залізничні шляхи, яка завтра буде погода. Оскільки жовтень-листопад – це якраз початок штормів. І в цей момент часто просто неможливо виходити в море, навіть якщо пороми існують фізично.

Тому це реальна паніка, яка триватиме достатньо довгий період часу, не день і не два. І вони між собою почнуть гризтися. Найважливіше – це те, що “башти” Кремля почнуть між собою гризтися, – наголосив Денисенко.

Вибух на Кримському мосту пролунав 8 жовтня близько 06:00. Після цього на ньому виникла пожежа, зруйнувався проліт. Наразі в РФ призупинили продаж квитків до окупованого Криму та з нього.

У соціальних мережах з’явилися відеозаписи моменту вибуху на мосту, а також його наслідків.

За оцінками військового експерта Олександра Мусієнка, вибух на Кримському мосту пригальмує перекидання російських військ на Південь України.

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