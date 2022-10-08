У Криму паніка, поромів немає: Денисенко про наслідки вибуху на Кримському мосту

Вибух на Кримському мосту викликав паніку на тимчасово окупованому півострові та може спровокувати протистояння між так званими “баштами” Кремля – військовими та ФСБ.

Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко розповів ведучій програми Вікна-новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону.

За його словами, окупанти зараз будуть активно шукати “стрілочників”, на яких можна покласти відповідальність за вибух. У своїх Telegram-каналах вони вже пишуть, що в усьому начебто винна чергова зміна, яка мала перевіряти автомобілі на мосту на наявність вибухівки.

Денисенко зазначив, що вся ця історія з Кримським мостом, серед іншого, може призвести до великих змін у політиці всередині РФ.

Він нагадав, що протягом останніх тижнів так звана “партія воєнкорів”, а насправді співробітники ФСБ жорстко тролили вище військове командування РФ, звинувачуючи його в поразках на фронті.

А після вибуху вже російські військові можуть перейти в так званий “контрнаступ” та звинувачувати ФСБ в тому, що та не захистила Кримський міст, логістики немає, і тому російська армія зазнає поразок на фронтах в Україні.

– Тому я думаю, що ми зараз будемо спостерігати за великою війною “башт” Кремля. Між собою воюватимуть військові та ФСБ за те, хто з них більш винен у тому, що вони мають серйозні проблеми на фронтах, – пояснив Денисенко.

Він уточнив, що зараз ще рано говорити, чи ця ситуація похитне режим Володимира Путіна або призведе до його падіння. Денисенко прогнозує, що в Кремлі шукатимуть якийсь інформаційний вихід.

Водночас російський диктатор Путін як завжди не поспішатиме із ухваленням будь-яких кадрових рішень, в далі заганяючи себе в глухий кут. Оскільки в російському суспільстві все більше буде накопичуватися втома та розуміння того, що їм брешуть, і це брехня від безсилля режиму.

Коментуючи ситуацію на півострові, Денисенко заявив, що там після вибуху спостерігається паніка.

– Станом на зараз у Криму реально паніка… Величезні черги на автозаправках, – розповів він.

За словами Денисенка, окупанти навряд чи зможуть швидко налагодити поромну переправу в тому вигляді, в якому вона існувала до 2018 року, тобто до відкриття Кримського мосту.

– Тоді працювало 14 поромів, зараз їх просто немає фізично в Криму. Ніхто не знає, в якому стані знаходяться під’їздні залізничні шляхи, яка завтра буде погода. Оскільки жовтень-листопад – це якраз початок штормів. І в цей момент часто просто неможливо виходити в море, навіть якщо пороми існують фізично. Тому це реальна паніка, яка триватиме достатньо довгий період часу, не день і не два. І вони між собою почнуть гризтися. Найважливіше – це те, що “башти” Кремля почнуть між собою гризтися, – наголосив Денисенко.

Вибух на Кримському мосту пролунав 8 жовтня близько 06:00. Після цього на ньому виникла пожежа, зруйнувався проліт. Наразі в РФ призупинили продаж квитків до окупованого Криму та з нього.

У соціальних мережах з’явилися відеозаписи моменту вибуху на мосту, а також його наслідків.

За оцінками військового експерта Олександра Мусієнка, вибух на Кримському мосту пригальмує перекидання російських військ на Південь України.

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