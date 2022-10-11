Жовтень, 11 в 6:58

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають малоймовірним спільний наступ російських та білоруських військ на Україну з півночі.

Такого висновку в ISW дійшли після заяв у РФ та Білорусі про формування військ, призначених для захисту Союзної держави.

Раніше самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що до Білорусі буде перекинуто понад тисячу російських військовослужбовців, а 8 жовтня розпочалося формування російсько-білоруського угруповання.

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Російський компонент будь-яких формувань регіонального угруповання військ (РУВ) у Білорусі, найімовірніше, складатиметься з мобілізованих або призовників низької боєздатності, і вони не становитимуть значної військової загрози для України.

Російський компонент РУВ складається з частин 1 гвардійської танкової армії, 20 загальновійськової армії та повітряно-десантних частин – з’єднань, які зазнали значних бойових втрат в Україні та мають досить слабку боєздатність.

В ISW раніше зазначали, що готовність Білорусі прийняти 20 тисяч мобілізованих російських військових, вказують на те, що Росія сподівається використати білоруські військові об’єкти та інфраструктуру.

4 жовтня самопроголошений президент Олександр Лукашенко підтвердив, що Мінськ бере участь у війні, яку Росія веде проти України, але за його словами, Білорусь не відправляє своїх військових у зону конфлікту.

Джерело: ISW