Жовтень, 13 в 20:56

У російському Бєлгороді 13 жовтня пролунали вибухи, був підірваний склад бойового комплекту, після чого почалась детонація боєприпасів.

Вибухи на ворожому складі БК вже підтвердив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

Російські медіа повідомили, що спочатку вибухи пролунали в районі цукрового заводу у селищі Октябрське.

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Втім, Центр стратегічних комунікацій ЗСУ повідомив, що після вибухів почалась детонація боєприпасів на складі БК.

Згодом губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков підтвердив, що вибухи пролунали на складі з боєприпасами. За його словами, жертв та постраждалих немає.

Гладков також додав, що планується евакуація місцевого населення.

Нагадаємо, 13 жовтня російська ракета впала на один із житлових будинків у місті Бєлгород.

За словами мера Бєлгорода Олександра Іванова, на будинок впав “невідомий об’єкт”. Він додав, що постраждалих немає.

Попередньо, уламок російської ракети зруйнував верхній поверх будинку.