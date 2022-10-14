Військовий експерт назвав причини припинення мобілізації в РФ через два тижні

Жовтень, 14 в 18:16

Російську мобілізаційну систему заблоковано новопризваними — більш ніж 150 тис. осіб у РФ нездатні забезпечити та навчити. Через що президент Росії Володимир Путін і наполягає на завершенні так званої часткової мобілізації і, мабуть, через два тижні її закінчить.

Про це в ефірі FREEДОМ заявив військовий експерт Роман Світан.

– У них мобілізаційна система повністю перекрита, заблокована новопризваними. Вони вже не знають, куди їх ставити на підготовку. Тобто сама мобілізаційна система близько 150 тисяч могла прийняти і вона прийняла та поставила у певний алгоритм підготовки. А решта понад 100 тисяч “чмомобиків” розсіяні від Херсона до Бєлгорода, – каже Світан.

Також він наголосив, що за два тижні не Путін може закінчити призов, а сама система може завершити мобілізацію.

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– Нема чим їх одягати, взувати і немає озброєння, щоб цих людей якось ставити до лав армії. Тому не Путін припиняє мобілізацію, а сама мобілізація себе припиняє, а він просто озвучує систему, яка не відпрацьовує, – підсумував експерт.

Нагадаємо, що на прес-конференції в Астані Путін заявив, що мобілізація до Росії завершиться протягом двох тижнів, а додатковий заклик нібито не планується.

Фото: ГУР