Жовтень, 14 в 16:35

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що так звана часткова мобілізація в РФ завершиться протягом двох тижнів. А додатковий призов начебто не планується.

Таку заяву він зробив на пресконференції в Астані. Диктатор стверджує, що із запланованих 300 тис. у рамках часткової мобілізації вдалося призвати понад 220 тис.

– Ця робота вже завершується… 222 тис. осіб мобілізовано із 300 тис. Думаю, що протягом приблизно двох тижнів усі мобілізаційні заходи будуть завершені, – оголосив він.

Кремлівський диктатор також заявив, що 33 тис. мобілізованих вже перебувають у підрозділах армії РФ, а 16 тис. відправлені на війну проти України.

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Пояснюючи необхідність мобілізації, Путін повідомив, що лінія фронту в Україні становить 1,1 тис. км, і утримувати її “лише силами контрактників” неможливо.

Він стверджує, що мобілізовані начебто “мають пройти обов’язкову підготовку”. Хоча вже з’являються дані, що їх часто одразу кидають на фронт як “гарматне м’ясо”.

Путін також запевнив, що додаткової мобілізації в РФ не планується: він не бачить такої необхідності “в найближчому майбутньому”. До того ж, російське міноборони начебто не збільшувало план щодо кількості мобілізованих.

Як відомо, 21 вересня Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в РФ. Це спровокувало масову втечу росіян до сусідніх країн та протести в Росії.

Офіційно озвучувалися плани мобілізувати 300 тис. осіб, однак ЗМІ публікували дані про мільйон і навіть 1,2 млн осіб.

Джерело: Нова газета. Європа