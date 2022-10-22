Жовтень, 22 в 13:58

Президент Росії Володимир Путін створює умови для продовження Росією затяжної високоінтенсивної війни в Україні, а не врегулювання шляхом переговорів чи виходу із неї.

Про це заявляють аналітики Інституту американського вивчення війни (ISW).

Інформаційна пропаганда, поставлена ​​Кремлем для виведення російських військ із Херсона, загрози підриву дамби Каховської ГЕС, підготовка до додаткової мобілізації та призову на військову службу — це свідчить про те, що Путін не шукає виходу з війни найближчим часом, вважають аналітики.

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Натомість він створює умови для підвищення боєздатності Росії взимку та у 2023 році.

21 жовтня Путін підписав указ про створення при уряді Росії координаційної ради федеральних органів виконавчої влади на час війни в Україні. Ця рада має займатися забезпеченням потреб російських збройних сил; розв’язувати питання постачання та визначити обсяг держбюджету Росії на утримання армії.

В ISW вважають, що створення Путіним координаційної ради є продовженням заяв про готовність до воєнного стану.

Створення цього нового координаційного органу створює умови для продовження в найближчому майбутньому високоінтенсивних воєнних дій.

Путін продовжує демонструвати свою готовність заплатити високу ціну внутрішнім невдоволенням, щоб досягати перемоги у війні.