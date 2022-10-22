Готовий платити високу ціну: в ISW вважають, що Путін готується до затяжної війни
Президент Росії Володимир Путін створює умови для продовження Росією затяжної високоінтенсивної війни в Україні, а не врегулювання шляхом переговорів чи виходу із неї.
Про це заявляють аналітики Інституту американського вивчення війни (ISW).
Інформаційна пропаганда, поставлена Кремлем для виведення російських військ із Херсона, загрози підриву дамби Каховської ГЕС, підготовка до додаткової мобілізації та призову на військову службу — це свідчить про те, що Путін не шукає виходу з війни найближчим часом, вважають аналітики.
Натомість він створює умови для підвищення боєздатності Росії взимку та у 2023 році.
21 жовтня Путін підписав указ про створення при уряді Росії координаційної ради федеральних органів виконавчої влади на час війни в Україні. Ця рада має займатися забезпеченням потреб російських збройних сил; розв’язувати питання постачання та визначити обсяг держбюджету Росії на утримання армії.
В ISW вважають, що створення Путіним координаційної ради є продовженням заяв про готовність до воєнного стану.
Створення цього нового координаційного органу створює умови для продовження в найближчому майбутньому високоінтенсивних воєнних дій.
Путін продовжує демонструвати свою готовність заплатити високу ціну внутрішнім невдоволенням, щоб досягати перемоги у війні.