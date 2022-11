Кремль знайшов, на кого повісити провали у війні проти України – британська розвідка

Серія звільнень у вищому командуванні ЗС РФ може свідчити про намагання режиму російського диктатора Володимира Путіна перекласти на армію провину за невдачі на полі бою в Україні.

Так вважають у розвідці Міноборони Великої Британії.

Аналітики кажуть, що 3 листопада генерал-майора Олександра Лінькова призначено тимчасово виконуючим обов’язки командувача ЦВО РФ замість генерал-полковника Олександра Лапіна, якого нібито було звільнено наприкінці жовтня.

Останнього критикували за “низьку результативність на полі бою в Україні”, зокрема Рамзан Кадиров та Євген Пригожин.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 November 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/EaX9aGJYIq

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/IzATxyDkiZ

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 6, 2022