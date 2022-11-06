Кремль знайшов, на кого повісити провали у війні проти України – британська розвідка

Листопад, 06 в 10:39

Серія звільнень у вищому командуванні ЗС РФ може свідчити про намагання режиму російського диктатора Володимира Путіна перекласти на армію провину за невдачі на полі бою в Україні.

Так вважають у розвідці Міноборони Великої Британії.

Аналітики кажуть, що 3 листопада генерал-майора Олександра Лінькова призначено тимчасово виконуючим обов’язки командувача ЦВО РФ замість генерал-полковника Олександра Лапіна, якого нібито було звільнено наприкінці жовтня.

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– Якщо підтвердиться, це стане результатом серії звільнень старшого російського військового командування з початку вторгнення в лютому 2022 року. Командувачі Східного, Південного та Західного військових округів були замінені на початку цього року, – наголошують у британській розвідці.

Останнього критикували за “низьку результативність на полі бою в Україні”, зокрема Рамзан Кадиров та Євген Пригожин.

– Ці звільнення є зразком звинувачення вищих російських військових командирів за невдачі в досягненні російських цілей на полі бою. Частково це, ймовірно, спроба ізолювати та відвести провину від російського вищого керівництва всередині країни, – вважають британські аналітики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 November 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/EaX9aGJYIq ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/IzATxyDkiZ — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 6, 2022

На початок листопада офіцерські втрати Росії за вісім місяців війни в Україні сягнули 1 402 осіб.

Причому старші офіцери із загальної кількості становлять 26%.