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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Вибух у Миколаєві: у передмісті сталася пожежа, є поранений

ДСНС
Фото: ДСНС

Вибух у Миколаєві пролунав вночі 8 липня — під ворожою атакою було передмістя.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Вибухи в Миколаєві сьогодні вночі: що відомо

Повітряна тривога у Миколаєві та області пролунала о 02:02 8 липня.

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За годину Віталій Кім повідомив, що внаслідок ворожої атаки на Миколаїв виникла пожежа в передмісті. Там зараз працюють всі відповідні екстрені служби.

Внаслідок вибуху в Миколаєві сьогодні, 8 липня, поранення дістав 51-річний чоловік. Він у лікарні.

Нагадаємо, що вранці 6 липня ворог атакував Миколаїв групою безпілотників типу Shahed. Внаслідок вибухів пошкоджень зазнали житлові будинки, кафе, банк. У приватному секторі Миколаєва внаслідок падіння дронів та їхніх уламків спалахнули дві пожежі.

Травмовано двох людей: 31-річна жінка у лікарні у стані середньої важкості, а 35-річному чоловіку медичну допомогу надали на місці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 231-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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рятувальники

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