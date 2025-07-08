Вибух у Миколаєві: у передмісті сталася пожежа, є поранений
Вибух у Миколаєві пролунав вночі 8 липня — під ворожою атакою було передмістя.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Вибухи в Миколаєві сьогодні вночі: що відомо
Повітряна тривога у Миколаєві та області пролунала о 02:02 8 липня.
За годину Віталій Кім повідомив, що внаслідок ворожої атаки на Миколаїв виникла пожежа в передмісті. Там зараз працюють всі відповідні екстрені служби.
Внаслідок вибуху в Миколаєві сьогодні, 8 липня, поранення дістав 51-річний чоловік. Він у лікарні.
Нагадаємо, що вранці 6 липня ворог атакував Миколаїв групою безпілотників типу Shahed. Внаслідок вибухів пошкоджень зазнали житлові будинки, кафе, банк. У приватному секторі Миколаєва внаслідок падіння дронів та їхніх уламків спалахнули дві пожежі.
Травмовано двох людей: 31-річна жінка у лікарні у стані середньої важкості, а 35-річному чоловіку медичну допомогу надали на місці.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 231-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.