Вибухи в Херсоні: РФ скидає вибухівку з дронів, поранених уже троє
Вибухи в Херсоні сьогодні, 8 липня, почали лунати на світанку.
Унаслідок ворожих атак є потерпілі, серед них – жінка у важкому стані.
Про це повідомляє Херсонська міська військова адміністрація.
Вибухи в Херсоні сьогодні, 8 липня: що відомо
Вибухи в Херсоні сьогодні на світанку лунали вже щонайменше двічі.
Під ударами росіян перебували, зокрема, люди у Дніпровському районі міста.
Так, близько 04:30 російські військові скинули вибухівку з дрона на двох чоловіків 32 та 34 років.
Обидва дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Потерпілі самі звернулись до лікарів. Одного чоловіка ушпиталено, інший лікуватиметься вдома.
Після 05:00 російські окупанти знову атакували безпілотниками Дніпровський район Херсону.
Унаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона мінно-вибухову травму та осколкові поранення живота й ніг дістала жінка 1960 року народження.
Її у важкому стані поліціянти доправили до лікарні. Зараз медики борються за життя постраждалої.
Також внаслідок ворожих обстрілів Корабельного району пошкоджено контактну мережу. Рух 4 тролейбусу тимчасово зупинено. Фахівці КП Херсонелектротранс вже усувають пошкодження. Про відновлення роботи 4 тролейбусного маршруту місцева влада повідомить окремо.
Попередні атаки на Херсон
Уночі 2 липня ворожа артилерія обстріляла лікарню в Херсоні. Вибухами сильно пошкодило лікарню, поранення дістали щонайменше вісім людей. Серед них – п’ятеро пацієнтів та троє медичних сестер.
3 липня ворожі дрони вдарили по одному із медзакладів у Дніпровському районі Херсону. Вибухами пошкоджено кілька машин швидкої допомоги, а також – цивільні автівки. На щастя, минулося без постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 231-шу добу.
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