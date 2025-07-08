Вибухи в Херсоні: РФ скидає вибухівку з дронів, поранених уже троє

Вибухи в Херсоні сьогодні, 8 липня, почали лунати на світанку.

Унаслідок ворожих атак є потерпілі, серед них – жінка у важкому стані.

Про це повідомляє Херсонська міська військова адміністрація.

Зараз дивляться

Вибухи в Херсоні сьогодні, 8 липня: що відомо

Вибухи в Херсоні сьогодні на світанку лунали вже щонайменше двічі.

Під ударами росіян перебували, зокрема, люди у Дніпровському районі міста.

Так, близько 04:30 російські військові скинули вибухівку з дрона на двох чоловіків 32 та 34 років.

Обидва дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Потерпілі самі звернулись до лікарів. Одного чоловіка ушпиталено, інший лікуватиметься вдома.

Після 05:00 російські окупанти знову атакували безпілотниками Дніпровський район Херсону.

Унаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона мінно-вибухову травму та осколкові поранення живота й ніг дістала жінка 1960 року народження.

Її у важкому стані поліціянти доправили до лікарні. Зараз медики борються за життя постраждалої.

Також внаслідок ворожих обстрілів Корабельного району пошкоджено контактну мережу. Рух 4 тролейбусу тимчасово зупинено. Фахівці КП Херсонелектротранс вже усувають пошкодження. Про відновлення роботи 4 тролейбусного маршруту місцева влада повідомить окремо.

Попередні атаки на Херсон

Уночі 2 липня ворожа артилерія обстріляла лікарню в Херсоні. Вибухами сильно пошкодило лікарню, поранення дістали щонайменше вісім людей. Серед них – п’ятеро пацієнтів та троє медичних сестер.

3 липня ворожі дрони вдарили по одному із медзакладів у Дніпровському районі Херсону. Вибухами пошкоджено кілька машин швидкої допомоги, а також – цивільні автівки. На щастя, минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 231-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.