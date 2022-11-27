Листопад, 27 в 6:29

Російське керівництво може намагатися врівноважити вплив власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина шляхом просування інших паралельних військових структур.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що в Кремлі призначили пов’язаного з Віктором Януковичем прокремлівського бізнесмена Армена Саркісяна новим адміністратором в’язниць на окупованих Росією територіях України. Саркісян також братиме участь у створенні нової приватної військової компанії.

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Саркісян вже має модель нової приватної військової компанії, засновану на вербуванні ув’язнених, як це роблять у ПВК Вагнера. Фінансуватиме нову ПВК російсько-вірменський бізнесмен Самвел Карапетян.

Карапетян є власником холдингової компанії Ташир, субпідрядника російського Газпрому.

У ГУР наголошують, що намір Саркісяна створити нову приватну військову структуру є спробою створити противагу фактичної монополії Пригожина у сфері російських приватних військових компаній.

Варто зазначити, що приватні військові компанії у Росії заборонені законом.

Як раніше повідомили у ГУР Міноборони, Армен Саркісян (Армен Горловський) – кримінальний авторитет із Горлівки. Близький до родини Віктора Януковича і пов’язаний із ще одним карним злочинцем – Юрієм Іванющенком (Юра Єнакіївський). В Україні його розшукують як одного з організаторів убивств на Майдані.

З 24 лютого займається мародерством та “віджимом” бізнесів на окупованих територіях України.

Раніше повідомлялося, що Пригожин вербує лікарів на війну в Україні. За місяць відрядження обіцяють платити до 500 тис. рублів.

Фото: скриншот із відео