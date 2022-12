У Москві у районі Хімки горить величезний торговий центр Мега Хімки.

За останніми даними, площа пожежі становить близько 17 тис. кв. метрів. Повідомляється, що вогонь почав поширюватися із супермаркету OBI.

У будівлі стався обвал даху, інформації про постраждалих немає.

The “Mega Khimki” shopping center in #Moscow is on fire. The fire area is about 7000 m². pic.twitter.com/GXxKB3vbxs

— NEXTA (@nexta_tv) December 9, 2022