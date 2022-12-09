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Факти / Світ / Росія

У Москві горить ТЦ, площа пожежі 17 тис. квадратних метрів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Москві горить ТЦ, площа пожежі 17 тис. квадратних метрів

У Москві у районі Хімки горить величезний торговий центр Мега Хімки.

За останніми даними, площа пожежі становить близько 17 тис. кв. метрів. Повідомляється, що вогонь почав поширюватися із супермаркету OBI.

У будівлі стався обвал даху, інформації про постраждалих немає.

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Також повідомляється, що будівля супермаркету повністю вигоріла.

Зранку 30 листопада у російському місті Перм сталася пожежа на одній із ТЕЦ.

Джерело: Euronews

Фото: скриншот

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