У Москві горить ТЦ, площа пожежі 17 тис. квадратних метрів
У Москві у районі Хімки горить величезний торговий центр Мега Хімки.
За останніми даними, площа пожежі становить близько 17 тис. кв. метрів. Повідомляється, що вогонь почав поширюватися із супермаркету OBI.
У будівлі стався обвал даху, інформації про постраждалих немає.
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The “Mega Khimki” shopping center in #Moscow is on fire. The fire area is about 7000 m². pic.twitter.com/GXxKB3vbxs
— NEXTA (@nexta_tv) December 9, 2022
Також повідомляється, що будівля супермаркету повністю вигоріла.
Зранку 30 листопада у російському місті Перм сталася пожежа на одній із ТЕЦ.
Джерело: Euronews
Фото: скриншот