Грудень, 15 в 18:48

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські окупанти можуть розпочати новий великий наступ вже на початку наступного року.

Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian.

За словами глави Міноборони, хоч Україна тепер може успішно захищатися від ракетних ударів Росії по ключовій інфраструктурі, зокрема енергосистемі, з’являються докази того, що Кремль готує новий широкий наступ.

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Резніков зазначив, що Росія мобілізувала близько 300 тис. солдатів. 150 тис. Москва вже використовує для посилення своїх підрозділів, а решту – ретельно готує до майбутніх наступів.

– Друга частина мобілізованих, приблизно 150 тис. осіб, розпочала навчальні курси у різних таборах. Вони готуються щонайменше три місяці. Отже, наступну хвилю наступу спробують розпочати, найімовірніше, в лютому, як і минулого року. Це їхній план, – сказав він.

Міністр також висловив припущення, що РФ продовжить мобілізацію своїх громадян і надалі. Він назвав тактику окупантів “м’ясорубкою”. Вони кидають у бій якнайбільше людей, сподіваючись, що ті розіб’ють меншу українську армію.

– Кремль намагається знайти нові рішення, як здобути перемогу, – додав він.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що окупанти можуть відновити широкий наступ у лютому, у кращому випадку у березні, а в гіршому – у січні.

Він також висловив впевненість, що російська армія знову спробує захопити Київ.