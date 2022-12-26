Через внутрішню боротьбу у керівництві РФ вчетверте змінює командувача західного ВО – ГУР
У Росії майже за місяць двічі змінили командувача західного ВО. На цей раз ним став Євген Нікіфоров.
Про це повідомляє прес-служба ГУР Міноборони України.
Армія противник вкотре проводить ротацію у вищому командуванні. З посади попередника Нікіфорова Сергія Кузовлєва зняли через майже місяць після призначення.
Поки що Нікіфоров знаходиться на командному пункті угруповання військ Захід у Богучарі Воронезької області.
Формальна причина звільнення Кузовлєва нібито провал підготовки наступу на Лиманському напрямку. Однак, за даними української розвідки, це лише прояв внутрішньополітичної боротьби у керівництві Росії.
– Втім, за фактом цей прояв внутрішньополітичної боротьби у вищому керівництві Росії – людину з орбіти Шойгу-Герасимова змінюють на кандидата від групи Суровікіна-Пригожина, – зазначають у розвідці.
У той самий час Нікіфоров став четвертим командувачем західним ВО з початку повномасштабної війни.
Що відомо про Нікіфорова:
- 1991 рік – закінчив Коломенське вище артилерійське командне училище.
- 2012 рік – військова академія генерального штабу ЗС РФ.
- 2016 рік – 20-ю гвардійською армією західного ВО.
- 2017 рік – командувач 58 загальновійською армією південного ВО.
- 2019 рік – заступник командувача військами західного ВО.
- 2021 рік – командувач угрупованням військ в САР.
Фото: ГУР