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Через внутрішню боротьбу у керівництві РФ вчетверте змінює командувача західного ВО – ГУР

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Через внутрішню боротьбу у керівництві РФ вчетверте змінює командувача західного ВО – ГУР

У Росії майже за місяць двічі змінили командувача західного ВО. На цей раз ним став Євген Нікіфоров.

Про це повідомляє прес-служба ГУР Міноборони України.

Армія противник вкотре проводить ротацію у вищому командуванні. З посади попередника Нікіфорова Сергія Кузовлєва зняли через майже місяць після призначення.

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Поки що Нікіфоров знаходиться на командному пункті угруповання військ Захід у Богучарі Воронезької області.

Формальна причина звільнення Кузовлєва нібито провал підготовки наступу на Лиманському напрямку. Однак, за даними української розвідки, це лише прояв внутрішньополітичної боротьби у керівництві Росії.

– Втім, за фактом цей прояв внутрішньополітичної боротьби у вищому керівництві Росії – людину з орбіти Шойгу-Герасимова змінюють на кандидата від групи Суровікіна-Пригожина, – зазначають у розвідці.

У той самий час Нікіфоров став четвертим командувачем західним ВО з початку повномасштабної війни.

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Що відомо про Нікіфорова:

  • 1991 рік – закінчив Коломенське вище артилерійське командне училище.
  • 2012 рік – військова академія генерального штабу ЗС РФ.
  • 2016 рік – 20-ю гвардійською армією західного ВО.
  • 2017 рік – командувач 58 загальновійською армією південного ВО.
  • 2019 рік – заступник командувача військами західного ВО.
  • 2021 рік – командувач угрупованням військ в САР.

Фото: ГУР

Джерело: ГУР
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