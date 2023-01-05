Січень, 05 в 6:59

Міноборони Росії змінило риторику та формат своїх щоденних зведень щодо ситуації на фронті, щоб відвернути населення країни від постійних невдач та втрат.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни ISW.

Так, російське відомство затоплює інформаційний простір незначними заявленими успіхами. Крім того, з 3 січня міноборони РФ подвоїло тривалість своїх зведень і зосередивши увагу на висвітленні ударів по українських військових об’єктах, які найчастіше не мають оперативного значення.

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А ось про свої безрезультатні наземні атаки окупанти не кажуть.

Також у російських зведеннях розповідають про атаки біля невеликих населених пунктів, що ускладнює для росіян географічну орієнтацію та перевірку заявлених ударів.

Міноборони Росії також присвятило кілька повідомлень у Telegram розповіді про нового ракетоносця Адмірала Горшкова, який навряд чи проводитиме операції на підтримку російських військ в Україні. Але це може говорити про бажання російського військового керівництва відвернути увагу від провалів на війні.

Міноборони Росії раніше намагалося наслідувати зведення українського Генштабу у відповідь на широку критику російських провоєнних блогерів з приводу відсутності прозорості в офіційному висвітленні війни після оперативних невдач восени 2022 року.

Раніше повідомлялося, що в окупованій Василівці Запорізької області накрили комендатуру окупантів. У ЗМІ пишуть, що втрат серед російських солдатів багато.