Макіївка, тепер Василівка. На Запоріжжі накрили військову комендатуру РФ

Січень, 04 в 15:02

В окупованій Василівці Запорізької області накрили комендатуру окупантів. У ЗМІ пишуть, що втрат серед російських солдатів багато.

– Гауляйтер Рогов заявив, що під обстріл потрапила військова комендатура у тимчасово окупованій Василівці Запорізької області. Є загиблі. Макіївка, тепер Василівка. А рік тільки почався, – повідомляє Telegram-канал Збройні сили України. Війна з окупантами.

У мережі публікують відео з Василівки Запорізької області, де стався удар по російській військовій комендатурі.

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Зазначимо, що офіційного підтвердження з боку української влади ураження комендатури окупантів поки що немає.

Нагадаємо, що 1 січня стало відомо, що в новорічну ніч в окупованій Макіївці Донецької області знищили будівлю ПТУ №19 з мобілізованими окупантами. Той удар вже охрестили ганьбою для російського диктатора Володимира Путіна та однією з найбільших втрат РФ.

Фото: скрін з відео