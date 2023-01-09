Січень, 09 в 10:54

Єдиний російський авіаносець Адмірал Кузнєцов перебуває в аварійному стані, військові та суднобудівники намагаються перекласти відповідальність один на одного.

Як повідомляє ГУР Міноборони України, судно зараз стоїть на судноремонтному заводі в Мурманську.

Авіаносець планували перемістити із сухого доку на один із причалів, щоб продовжити ремонтні роботи, проте з’ясувалося, що крейсер взагалі не здатен йти власним ходом.

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Тому намагалися зробити це за допомогою кількох буксирів. Однак ця спроба була також провальною через критичний стан корпусу.

Російські судноремонтники кажуть, що Адмірала Кузнєцова не можна спускати його на воду – він може перекинутися на бік і потонути.

Металеві конструкції нижче третьої палуби зазнали значної корозії, трюми повністю заповнені каламутною водою, тому водолази не можуть повністю обстежити судно.

Командування флоту висунуло керівництву 35 судноремонтному заводу штрафні санкції на 1,5 млрд руб. за зрив термінів ремонту та невиконання контракту. Водночас адміністрація підприємства оприлюднила листа, в якому наголошується, що завод не винен у доведенні корабля до плачевного стану.

В українській розвідці вважають, що, найімовірніше, винним визнають військове представництво на заводі, яке наглядало за перебігом ремонтних робіт.

Фото: ГУР МОУ