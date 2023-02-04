У Німеччині припинив мовлення російський телеканал RT DE, причина – санкції ЄС
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У Німеччині припинив мовлення російський пропагандистський телеканал RT DE. Причина – припинення фінансування RT DE Productions через дев’ятий пакет санкцій ЄС проти РФ.
Про це повідомила у соцмережах 3 лютого керівник RT DE Дінара Токтосунова.
За її словами, сайт і телеканал продовжать роботу з Москви.
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У січні 2023 року у Франції також припинив існування телеканал RT France. Причина – також блокування рахунків через санкції ЄС.
Рада ЄС ще в березні 2022 року ухвалила рішення про заборону мовлення на території Європи телеканалів RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish, а також Sputnik, через які Росія поширює дезінформацію про війну проти України.
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